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Три человека погибли при землетрясении на юго-западе Китая

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Архивное фото
Архивное фото
Фото: РИА Новости / Илья Питалев

В результате землетрясения в Янби-Ийском автономном уезде в Китае погибли три человека, число пострадавших выросло до 17. Об этом сообщил в пятницу, 21 мая, информационный портал Sina.

Власти Китая эвакуировали более 20 тысяч человек после мощного землетрясения в юго-западной китайской провинции Юньнань. В пострадавшие районы направили более 500 спасателей, из-под обломков извлекли более 30 человек.

Сообщается, что первое землетрясение в округе произошло 21 мая. На протяжении полутора часов с интервалом в несколько минут было зафиксировано более двадцати подземных толчков. Очаг землетрясения залегал на глубине от 8 до 10 км и был расположен в 35 км к западу от крупного города Дали.

Ранее сообщалось, что в китайском Шэньчжэне внезапно наклонился небоскреб высотой около 300 метров. Произошедшее вызвало панику у идущих по соседним улицам жителей. Вскоре здание закрыли, а дорожное движение возле него ограничили.

В апреле стало известно о подземных толчках недалеко от популярных российских курортов, в районе Анапы и Новороссийска. Эпицентр находился на глубине 10 километров в Черном море, сообщили в геофизической службе Российской академии наук.

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