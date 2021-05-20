Названы возможные причины наклона небоскреба в Китае

Управление по чрезвычайным ситуациям в китайском Шэньчжэне назвало возможные причины, из-за которых наклонился небоскреб SEG Plaza. Эксперты не обнаружили проблемы в конструкции здания. Об этом сообщает газета The South China Morning Post со ссылкой на аккаунт правительства города в соцсети WeChat.

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Эксперты оценили частоту вибрации здания, скорость наклона и погодные условия, заключив, что показатели находятся в норме. Сотрудники ведомства предположили, что инцидент мог произойти из-за ряда факторов: воздействия ветра, проходящими под небоскребом линиями метро и разницей температур внутри строения и на улице.

По информации властей, на данный момент конструкция не представляет опасности. Специалисты продолжают расследовать причины произошедшего. После завершения проверки горожанам расскажут о результатах. Однако небоскреб по-прежнему закрыт для посетителей.

SEG Plaza высотой около 300 метров внезапно накренилась 18 мая. Произошедшее вызвало панику у идущих по соседним улицам людей. Вскоре здание закрыли, а дорожное движение возле него ограничили. Чрезвычайные службы отметили, что в этот день не фиксировали в этом районе землетрясений.

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