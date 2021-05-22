Минобороны прокомментировало инцидент с российским Су-30СМ в Крыму

В Минобороны прокомментировали нештатное срабатывание системы катапультирования на военном самолете в Крыму, заявив, что летчики живы. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа.

«21 мая в ходе подготовки к плановому полету самолета Су-30СМ на аэродроме Саки произошло нештатное срабатывание системы катапультирования. В результате катапультирования никто не пострадал», — отметили там.

В настоящее время на аэродроме работает специальная комиссия, которой предстоит провести техническое обследование самолета и установить причины произошедшего.

Ранее стало известно, что два летчика катапультировались из российского истребителя Су-30СМ на аэродроме Саки. Инцидент произошел около 18:50 в пятницу, 21 мая. В этот момент самолет находился на земле. Отмечается, что оба члена экипажа остались живы. При этом техник истребителя получил ожоги. Другие детали происшествия не приводятся.