Два летчика катапультировались из российского Су-30СМ в Крыму

Два летчика катапультировались из российского истребителя Су-30СМ на аэродроме Саки в Крыму. Об этом в субботу, 22 мая, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

По данным собеседника агентства, инцидент произошел около 18:50 в пятницу, 21 мая. В этот момент самолет находился на земле.

Отмечается, что оба члена экипажа остались живы. При этом техник истребителя получил ожоги. Другие детали происшествия не приводятся.

В марте сообщалось, что у бомбардировщика Ту-22М3 на аэродроме Шайковка произошло нештатное срабатывание катапульты. В результате погибли трое военнослужащих. Одному летчику удалось выжить, поскольку он успел пристегнуться в то время, как остальные еще закреплялись в кабине.