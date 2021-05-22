Лоза оценил высказывание актера из «Бригады» о «стране победившего быдла»

Российский композитор Юрий Лоза в беседе с «Комсомольской правдой» оценил высказывание актера из сериала «Бригада» Павла Майкова, назвавшего Россию «страной победившего быдла».

По мнению Лозы, Майков «никогда не отличался суждениями, который можно отнести к нетленкам». Он также обратил внимание и на его профессию, выразив мнение, что «актеры несамостоятельны в своих суждениях, они всю жизнь подчинятся воле режиссера, повторяют чужой текст». Поэтому, считает Лоза, не следует прислушиваться к их суждениям.

«Вообще, слушать то, что говорит Майков, — это моветон. Я даже не знаю, это он говорит свой текст или репетирует новую роль. Если бы эти суждения шли из его головы, он был назывался автором. Но, насколько я знаю, Майков в том, чтобы называться автором, замечен не был», — заключил Юрий Лоза.

Ранее Майков в интервью «Московскому комсомольцу» назвал Россию «страной победившего быдла». По его мнению, «наше искусство и все, что мы имели, скатилось в такую грязь». Он заявил, что интернет дискредитировал его профессию, так как каждый зритель возомнил себя критиком, а обсуждение фильма стало для него важнее, чем просмотр. «Интернет дал такую возможность — вот мы и имеем помойную кино- и театральную тусовку, пластмассовую литературу, скучную и неинтересную жизнь», — отметил он.