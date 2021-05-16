Юрист оценил шансы Юрия Лозы в судебной тяжбе с Первым каналом

Юрист, специалист по авторскому праву Илья Коротихин в беседе с «Вечерней Москвой» оценил шансы певца Юрия Лозы в судебной тяжбе с Первым каналом по иску, поданному в суд из-за использования кавера на его песню «Плот» в телешоу «Голос».

Коротихин обратил внимание, что по факту Первый канал формально не нарушил авторских прав Лозы, поскольку на шоу звучит не сама песня исполнителя, а только пародия на нее. «Вместе с тем само по себе понятие авторских прав тоже нельзя вычеркивать из уравнения. В этой связи Лоза действительно вправе просить, чтобы его композицию убрали из выпуска передачи», — заметил специалист.

Говоря о возможной компенсации, юрист предположил, что стороны «договорятся о какой-нибудь цифре, которая их устроит», и на этом спор будет исчерпан. Он считает, что в данном случае речь о миллионах рублей не идет.

Оценивая ситуацию в целом, Коротихин допустил, что певец попросту «нашел повод, чтобы закуситься» с Первым каналом. «Сам Лоза в свое время говорил: "Плот маленький, бабло большое"», —напомнил Коротихин.

15 мая стало известно, что Лоза подал иск к Первому каналу, обвинив ответчика в нарушении его прав на песню «Плот». Композиция была использована в выпуске программы «Голос» в октябре 2020 года. Отмечалось, что певец потребовал взыскать с телеканала четыре миллиона рублей за авторские права и миллион за моральный вред.