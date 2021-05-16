Культура
 
Последние новости
Российский политолог назвал «козырь» для США при встрече Байдена и Путина
Передача Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Бостон»
Россиянки пришли на кладбище и нашли человеческий череп в траве
Американка убила своих детей из-за голосов в голове
SpaceX запустила очередную группу интернет-спутников Starlink
Участники «Евровидения» оценили российскую песню
Врач предупредила россиян об опасности популярного маринада для шашлыка
Бывший сотрудник МВД раскрыл разоблачающие телефонных мошенников фразы
Чеченский министр прокомментировал слова Кадырова в адрес Нурмагомедова
Новости партнеров

Юрист оценил шансы Юрия Лозы в судебной тяжбе с Первым каналом

Перейти в «Мою Ленту»
Юрий Лоза
Юрий Лоза
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Юрист, специалист по авторскому праву Илья Коротихин в беседе с «Вечерней Москвой» оценил шансы певца Юрия Лозы в судебной тяжбе с Первым каналом по иску, поданному в суд из-за использования кавера на его песню «Плот» в телешоу «Голос».

Коротихин обратил внимание, что по факту Первый канал формально не нарушил авторских прав Лозы, поскольку на шоу звучит не сама песня исполнителя, а только пародия на нее. «Вместе с тем само по себе понятие авторских прав тоже нельзя вычеркивать из уравнения. В этой связи Лоза действительно вправе просить, чтобы его композицию убрали из выпуска передачи», — заметил специалист.

Говоря о возможной компенсации, юрист предположил, что стороны «договорятся о какой-нибудь цифре, которая их устроит», и на этом спор будет исчерпан. Он считает, что в данном случае речь о миллионах рублей не идет.

Оценивая ситуацию в целом, Коротихин допустил, что певец попросту «нашел повод, чтобы закуситься» с Первым каналом. «Сам Лоза в свое время говорил: "Плот маленький, бабло большое"», —напомнил Коротихин.

15 мая стало известно, что Лоза подал иск к Первому каналу, обвинив ответчика в нарушении его прав на песню «Плот». Композиция была использована в выпуске программы «Голос» в октябре 2020 года. Отмечалось, что певец потребовал взыскать с телеканала четыре миллиона рублей за авторские права и миллион за моральный вред.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Бабло большое»: юрист рассказал, чем закончится суд Лозы с Первым каналом
Лоза обвинил Первый канал в спланированной против него акции
Лоза раскритиковал певицу Manizha и назвал ее никому не нужной
Лоза призвал Россию отказаться от англоязычных песен на «Евровидении»
Другие материалы рубрики
Культура00:0122 апреля

«Подобные ужасы происходят по всему миру»

Японские химзаводы 30 лет травили ртутью рыбаков и их семьи. Как об этом сняли кино с Джонни Деппом?
02:5010 мая

Manizha прокомментировала критику своей песни для «Евровидения»

22:06 9 мая

Умер оператор фильмов «Жестокий романс» и «Вокзал для двоих»

21:21 9 мая

Умерла актриса из «Санта-Барбары»

Культура00:0220 апреля

Свинью подложили

Материнство, драма и поросячий визг: российский документалист снял самый пронзительный фильм года
14:52 9 мая

Лидер Rammstein выпустил снятый в Эрмитаже клип на советскую песню

23:53 8 мая

ФБР опубликовало отчет по материалам дела о смерти Курта Кобейна

16:25 8 мая

Певица Manizha изменила текст скандальной песни для «Евровидения»

Культура00:0118 апреля

«Росходилася с ним 17 раз, а на 18-й раз розошлися навсигда»

История неграмотной крестьянки в СССР, которая решила, что о ее невероятной жизни нужно снять фильм
21:24 7 мая

Рэпер Гнойный собрался выдвигаться на выборы в Госдуму

19:03 7 мая

Умер народный артист России Владимир Качан

17:49 7 мая

Звезда «Улиц разбитых фонарей» похоронил троих близких из-за коронавируса

Россия
В России выявили 8790 новых случаев коронавируса
«Это трансформация насилия»
Несмотря на теракты и войны, жестокости в мире стало меньше. Почему — объясняют ученые
В принявшей учеников гимназии Казани школе усилили охрану бойцами Росгвардии
Россиянам предсказали аномальную жару
В Госдуме раскритиковали обновленные правила использования WhatsApp
Все материалы
Мир
МИД России прокомментировал требования в отношении США
«В стране нет денег»
Голод и нищета: чем обернулся для жителей Турции самый жесткий карантин в мире?
Американца посадили на 15 лет за шпионаж на Россию
Весеннее обострение
Ракетные удары и уличные бои. Начнут ли Израиль и Палестина полномасштабную войну?
Турция задумалась о вводе войск в Иерусалим
Захарова отреагировала на отставку генпрокурора Чехии
«Я же вождь!»
Как Ким Ир Сен разрушил экономику Северной Кореи и привел страну к полной изоляции
Все материалы
Бывший СССР
Ополченец Донецкой народной республики в окрестностях Дебальцева«Дебальцево напоминало Сталинград»
Воспоминания бойцов батальона «Призрак» о первых месяцах войны в Донбассе
Польский национальный день памяти проклятых солдат. Варшава, 2017 г. «Откровенный цинизм»
Как Польша и Белоруссия снова поссорились из-за массового убийства времен Второй мировой войны
Любой ценой
Пока весь мир изобретает вакцины от коронавируса, в Средней Азии людей лечат ядовитым отваром и дымом
Архивное фото На границе Таджикистана и Киргизии начались бои
Стороны стягивают тяжелую технику. Среди мирных жителей есть раненые
Все материалы
Экономика
Британцев попросили пить больше пива ради спасения пабов
Высокогорный бюджет
Северному Кавказу решили дать еще больше денег. Почему все прошлые планы его развития не сработали?
США оказались перед угрозой крупнейшей торговой пробки
Крах «большой шестерки»
Мировой дефицит запасов нефти будет восполнять Россия
МТС и «Лукойл» запустили единую подписку на топливо и цифровые сервисы
«Роковой год для нефти»
 
Ценам на электронику спрогнозировали неизбежный рост
Все материалы
Силовые структуры
У казанского стрелка нашли болезнь мозга
Диагноз не помешал ему купить оружие для нападения на школу
Тайны следствия
Эти преступления поставили в тупик лучших следователей страны. Десятки лет они остаются нераскрытыми
«Во мне проснулся монстр»
Стрельба в казанской школе: что заставило студента колледжа открыть огонь по детям?
На казанскую школу совершили нападение
Погибли девять человек. Нападавший задержан
Все материалы
Наука и техника
Коронавирус научился встраиваться в ДНК людей
Был месяц май
Как советские солдаты праздновали победу в Берлине: уникальные фотографии Великой Отечественной войны
Xiaomi изобрела смартфон-цилиндр
Порочный круг
Каким получился первый настоящий эксклюзив для PlayStation 5: обзор Returnal
В Чернобыльской АЭС зафиксировали опасные ядерные реакции
Описана опасность старых телефонных номеров
Мы вам не братья
Чем обернется для человечества контакт с инопланетным разумом? Отвечают ученые
Все материалы
Спорт
Ксения Макарова«Считаю себя американкой»
Дочь советских фигуристов была олимпийской надеждой России. Почему она решила уехать в США?
Бойцы Даник Весненок и Данила Утенков на турнире Top Dog (справа налево)«Люди хотят крови и зрелищ»
Разбитые лица, синяки и хруст костей. Почему россияне полюбили бои на голых кулаках?
Александра Трусова «Это было предательством»
Трусова уходила к Плющенко за победами. Почему за год до Олимпиады она решила сменить тренера?
Бэттлинг Нельсон и Эд Волгаст«Все было пропитано кровью»
Самый жестокий боксерский бой длился 40 раундов. Бойцы покалечили друг друга и сошли с ума
Все материалы
Культура
Свинью подложили
Материнство, драма и поросячий визг: российский документалист снял самый пронзительный фильм года
«Росходилася с ним 17 раз, а на 18-й раз розошлися навсигда»
История неграмотной крестьянки в СССР, которая решила, что о ее невероятной жизни нужно снять фильм
Все материалы
Интернет и СМИ
Человек, который смеялся
Скончался главный хохотун интернета. Что скрывалось за маской легендарного мема?
«Не говорите неправильных вещей»
Как иностранный комик придумал пародийный аккаунт и был обвинен в работе на Россию
Секретный революционер
В России вышел фильм о Павле Дурове. Что нового мы узнали о создателе «ВКонтакте» и Telegram?
«Я буду сверху»
Порнозвезды штурмуют политику. Как они намерены менять мир и что предлагают избирателям?
Все материалы
Ценности
Толстовка с Моргенштерном за десятки тысяч рублей вызвала ажиотаж среди россиян
Кадр из американского реалити-сериала Start-Ups: Silicon Valley«Я словно оказался в сказке»
Что творится на тайных секс-вечеринках Кремниевой долины
Блогерша показала живот после родов и вызвала отвращение у подписчиков
Фигура Глюкозы на фото в бикини удивила поклонников
Маршал-авантюрист
Как Жуков хранил на даче сокровища и оказался в опале у Сталина за любовь к роскоши
Дуа Липа появилась на публике в мини-платье с чулками и была обругана в сети
«Мне, как мужчинам, — водки»
Екатерина Фурцева стала единственной женщиной-министром в СССР, но была несчастна в любви
Все материалы
Путешествия
«Местные больше напоминали зверей»
Как россияне попали в самую закрытую страну мира и чуть не застряли в ней навсегда
Россия ужесточила правила въезда из-за границы
Куда можно уехать, как вернуться в Россию и сколько это стоит
«Холодный ветер пробирал до костей»
Что испытала россиянка в походе по затерянному миру Сибири
«Замкнутый и всегда одинокий»
Каким был великий Магеллан, зачем он отправился в кругосветное плавание и за что был убит
Все материалы
Из жизни
Мужчина сорвал джекпот и решил больше не работать
Уплыл в никуда
Как одинокий моряк попытался предотвратить ядерную войну, но бесследно исчез
Мужчина пережил клиническую смерть из-за COVID-19 и поделился ощущениями
«Местные обожают славянскую кухню»
История россиянки, уехавшей жить на французский остров в Индийском океане
Мужчина раскрыл секрет похудения на 18 килограммов за три месяца
Безупречный воин
Контрабандист со связями в ЦРУ мечтал покорить мир, но прославился из-за медведя под кокаином
Раскрыт способ получить самую вкусную картошку фри в «Макдоналдсе»
Все материалы
Для Lada Vesta и XRay сделали виртуальную «приборку» в стиле «Жигулей»
Видео: Нива против G-Класса
40 лет назад Нива была лучше Мерседеса? Проверим!
Блогер разобрал Geely Atlas и рассказал о его сходстве с Toyota RAV4
Пот, слезы и счастье настоящего автоспорта вместе с Lada
Каково это — проехать гонку, не будучи гонщиком
В России разработали 700-сильную пожарную машину для аэродромов
Самые популярные автомобили России
Итоги продаж новых автомобилей в апреле 2021 года
BMW M5 E60, Mercedes-Benz E 55 AMG и Audi RS6 сразились в дрэге
Все материалы
Дом
Назад в прошлое
Француз решил построить настоящий средневековый замок. Что из этого вышло?
Королева кривой
Провокация и море бетона: как выглядят самые яркие проекты Захи Хадид
Прожиточный минимум
Какие квартиры можно купить в Москве по цене до пяти миллионов рублей
Достучаться до небес
10 самых необычных небоскребов будущего. Где их построят?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы