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Диетолог раскрыла простой способ нарезать лук без слез

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Фото: Pixabay

Диетолог Анна Белоусова раскрыла простой способ нарезать лук без слез, по ее словам, для этого достаточно набрать в рот воды, передает телеканал «Звезда».

«На самом деле, можно не только воду, я пробовала со всякими разными безалкогольными напитками. Набираем жидкость, не глотаем, режем и не плачем», — рассказала специалист.

По словам диетолога, такой способ работает при нарезании лука ножом или натирании на терке, он позволяет избежать течения слез и покраснения носа.

Ранее Белоусова предупредила, что несезонные арбузы лучше не покупать, потому что за рубежом, откуда их привозят, может быть неблагоприятная эпидемиологическая обстановка. Она подчеркнула, что покупатель не может быть уверен в качестве арбузов, которые появляются на прилавках до июля.

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