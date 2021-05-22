Мир
 
Последние новости
В МИД России рассказали об объемах гуманитарной помощи Палестине
Байден упомянул Обаму при ответе на вопрос об НЛО
Овечкин вышел на 16-е место в истории по голам в Кубке Стэнли
Раскрыты доходы Собчак за 2020 год
Псаки объяснила заявление Байдена о «Железном куполе» для Израиля
Письмо Эйнштейна со знаменитой формулой продали за 1,2 миллиона долларов
Для мигрантов в России введут специальный правовой режим
Главный тренер сборной Латвии по хоккею объяснил сенсационную победу над Канадой
Российским дачникам разъяснили запрет на петрушку
Новости партнеров

В результате крушения самолета ВВС Нигерии погибли 11человек

Перейти в «Мою Ленту»

В результате крушения самолета военно-воздушных сил Нигерии, разбившегося в пятницу, 21 мая, погибли 11 человек. Об этом сообщает Reuters.

Самолет ВВС Нигерии потерпел крушение у аэропорта города Кадуна в одноименном штате. В катастрофе погиб начальник штаба сухопутных сил Нигерии Ибрагим Аттаиру. Отмечается, что также погибли еще 10 офицеров, включая экипаж самолета.

«Сегодня вечером произошло крушение самолета ВВС Нигерии неподалеку от международного аэропорта Кадуна», — говорится на странице ВВС страны в Twitter.

Пилот мог потерять управление из-за резкого изменения погоды в Кадуне.

Ранее стало известно о крушении военного самолета в районе аэропорта в Белоруссии. Катастрофа произошла во время тренировочного полета, в кабине учебного-боевого самолета Як-130 находились два пилота. Сразу после взлета с аэродрома они обнаружили техническую неисправность машины и приняли решение увести ее от населенного пункта. «Убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, летчики катапультировались. К сожалению, оба летчика погибли», — заявили в минобороны.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Суд оправдал украинского генерала по делу об упавшем в 2014 году самолете
Названа причина гибели рабочих на очистных сооружениях в Ростовской области
Минобороны Белоруссии раскрыло подробности крушения военного самолета