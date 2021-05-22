Алиев и Лукашенко обсудили сближение Азербайджана и Белоруссии

Президенты Азербайджана и Белоруссии Ильхам Алиев и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили направления работы для сближения двух стран. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Они поговорили про обстановку в обеих странах, обменялись мнениями по актуальным вопросам политических процессов на постсоветском пространстве и в мире. В частности, Алиев проинформировал о ситуации на армяно-азербайджанской границе. Лукашенко отметил, что в Белоруссии надеются на скорейшее разрешение данного конфликта.

Стороны обсудили направления сотрудничества и реализацию договоренностей, которых достигли в ходе визита Лукашенко в Азербайджан. В ближайшее время в Белоруссию прибудет азербайджанская делегация специалистов по градостроительству, которая месте с белорусскими коллегами разработает план начала строительных работ в регионе.

Лукашенко при этом поблагодарил Алиева за поддержку и поставки в Белоруссию углеводородного сырья.

Ранее Лукашенко предложил Алиеву помощь в восстановлении территорий, затронутых последней войной в Нагорном Карабахе. «Азербайджан сделал великий шаг в достижении своей национальной мечты», — сказал он на апрельских переговорах в Баку.