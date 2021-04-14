Лукашенко «по-мужски» обратился к министрам

Президент Белоруссии Александр Лукашенко после переговоров с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым заявил, что белорусы — надежные друзья и надежные люди. Об этом сообщает близкий к пресс-службе президента Telegram-канал «Пул Первого».

«Все, о чем мы договорились, будет реализовано. Министрам я сказал по-мужски, что каждый должен уехать отсюда с определенным объемом работы», — сказал Лукашенко.

Кроме того, он пригласил Алиева в Белоруссию и пообещал экспортировать в Азербайджан вакцину от коронавируса «Спутник V». «Весь объем произведенных вакцин Белоруссия потребить не сможет, поэтому их готовы экспортировать, в том числе и в Азербайджан. Это было воспринято не только положительно, но и с определенной надеждой», — рассказал президент.

Ранее 14 апреля Лукашенко предложил Алиеву помощь в восстановлении территорий, затронутых недавней войной в Нагорном Карабахе.

Визит Лукашенко в Азербайджан начался во вторник, 13 апреля. В ходе двухдневной поездки он дважды встретился с Алиевым. По итогам переговоров стороны подписали ряд документов.