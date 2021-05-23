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Американский политик поругался с телеведущим из-за рекламы армии России

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Тед Круз
Тед Круз
Фото: Erin Scott / Reuters

Американский сенатор-республиканец Тед Круз вступил в публичную перепалку с телеведущим Брайаном Уильямсом (Brian Williams), который обозвал его «кремлевским Крузом». Об этом сообщает Fox News.

Поводом для спора стал рекламный ролик российской армии, которым Круз поделился в Twitter. Политик сравнил его с американской рекламой, в которой вместо полуобнаженных мужчин фигурирует капрал Эмма Мэлонелорд, воспитанная лесбийской парой в Сан-Франциско, и предположил, что «сознательная и избавленная от маскулинности армия» может быть не лучшей идеей.

В эфире MSNBC Уильямс усомнился в патриотизме сенатора, который, по его словам, занимается распространением российской пропаганды. Он пошутил, что «кремлевский Круз», вероятно, хочет однажды стать президентом России.

Круз ответил новой тирадой в Twitter. В серии постов политик заявил, что его нельзя называть «кремлевским», поскольку он ненавидит коммунистов и считает, что американские военные должны быть сильнее российских. При этом Уильямс, по его мнению, всячески поддерживает российских, китайских и кубинских коммунистов и стремится к ослаблению армии США.

Упоминание коммунистов удивило историка Кевина М. Круз (Kevin M. Kruse), который переспросил в Twitter: «Сенатор, вы… вы думаете, что в Кремле сейчас коммунисты?» «Да, — ответил Тед Круз. — Полковник КГБ Владимир Путин всегда был и остается коммунистом».

Круз никогда не служил в армии. В 2015 году он дал интервью CNBC, в котором признался, что часто обдумывал это решение. «Я всегда жалел об этом. Мне жаль, что я не провел время на службе. Это то, что я безмерно уважаю», — сказал сенатор Техаса.

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