Врач предупредила о болеющих COVID-19 в течение года пациентах

Главный врач московской больницы №52 Марьяна Лысенко предупредила, что некоторые пациенты могут болеть COVID-19 в течение года. Клинические проявления вируса сохраняются и могут прогрессировать, заявила она в эфире телеканала «Россия-1», передает ТАСС.

«То есть вирус в них постоянно находится, другой вопрос, что мы подавляем клиническое течение болезни, проходит какое-то время ремиссии, он снова дает клинику. Общество должно понять, что вся эта история с бесконечным взаимоотношением с этим вирусом приведет к тому, что он полностью изменит свою модификацию и приобретет качество, к которому мы можем оказаться не готовы», — отметила специалист.

Лысенко также рассказала о том, как поражение легких может резко прогрессировать от легкой формы до 80 процентов в течение 1-2 дней. По ее словам, одним из признаков опасности можно назвать появление большого числа людей, которые с трудом отвечают на сформировавшуюся терапию.

Число зарегистрированных в России случаев коронавирусной инфекции превысило отметку в 5 миллионов, составив 5 001 505. Уточняется, что за все время пандемии COVID-19 победили 4 617 762 соотечественника. Бороться с коронавирусом продолжает 265 261 человек. Число летальных исходов достигло 118 482.