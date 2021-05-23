В Крыму рассказали о первых впечатлениях приехавшей с визитом делегации ФРГ

Прибывших в составе немецкой делегации в Крым в рамках проекта народной дипломатии «Мирный Крым — своими глазами. Крымские реалии без европейских домыслов» удивило состояние местных дорог. О первых впечатлениях гостей РИА Новости рассказал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

«Они не ожидали, что новые дороги в Крыму настолько качественно и хорошо построены, что ничем не хуже, чем в Германии», — отметил сопровождавший делегацию собеседник агентства. Он добавил, что в ходе визита гости смогут не только ознакомиться с инфраструктурой, но и пообщаться с местными жителями.

О прибытии немецкой делегации из 25 человек в Крыму сообщили 22 мая. Уточнялось, что представители ФРГ примут участие в Международном турнире любительского хоккея вместе с командами из Татарстана, Челябинской области и Крыма. Кроме того, гостей ожидает встреча с главой крымского парламента, посещение мемориального комплекса жертвам фашистской оккупации, детского центра «Артек».

Ранее депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек рассказал о визите китайской делегации в Крым. Власти республики регулярно приглашают посетить полуостров делегации из разных стран мира для оценки ситуации.