Песков объяснил обещание Путина «выбить зубы» желающим что-то откусить от России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил обещание главы государства Владимира Путина «выбить зубы» желающим что-то откусить от России. По его словам, Москва будет защищать свои интересы. Об этом представитель Кремля рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин», передает ТАСС.

«Президент совершенно четко обозначил константу нашего мировоззрения. Мы хотим со всеми дружить, но эта дружба должна быть именно дружбой», — заявил Песков.

При этом пресс-секретарь российского лидера подчеркнул, что Москва имеет достаточные силу и мощь, чтобы не позволить никому «претендовать на что-то наше».

Ранее Путин пообещал «выбить зубы» желающим «откусить» что-то от России. Он привел в пример разговоры ряда политиков о якобы несправедливо принадлежащих РФ сибирских богатствах. Путин заверил, что не оставит без ответа попытки посягнуть на территорию России.

Президент подчеркнул, что будет делать все, чтобы сохранить и усилить страну, добавив, что Россия располагает самыми современными силами ядерного сдерживания.