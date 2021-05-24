Суд отправил в колонию обманувших россиянина на 36 миллионов рублей сестер

Верховный суд Башкирии ужесточил приговор сестрам, обманувшим россиянина на 36 миллионов рублей, заменив их условный срок на реальный. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Прокуратура обжаловала решение суда, приговорившего сестер к условному сроку за мошенничество. 57-летняя Ирина Ермилова получила пять лет и шесть месяцев лишения свободы, а ее сестра, 66-летняя Татьяна Абушахмина, три года и десять месяцев. Отбывать наказание они будут в колонии общего режим.

По версии следствия, сестры создали организацию «Спектр» и заключили со строительной компанией договор поставки строительных материалов. Получив от россиянина более 36 миллионов рублей, они не поставили ему товар, потратив деньги на личные нужды.

Ермилову также обвиняют в похищении еще 1,8 миллиона рублей у двух других коммерческих фирм. Обвиняемые свою вину не признали.