Москвичей предупредили о новых схемах мошенничества с эвакуаторами

Московские злоумышленники придумали новую схему мошенничества с автомобильными эвакуаторами, сообщается в Telegram-канале столичного Дептранса.

По данным ведомства, аферисты находят владельцев эвакуированных машин и за деньги предлагают помочь вернуть авто. В итоге вся «помощь» заключается в том, что автомобилиста подвозят до спецстоянки за более высокую цену, чем у такси.

В публикации отмечается, что самостоятельно узнать местонахождение эвакуированного автомобиля можно через приложение «Парковки Москвы».

21 мая в России начала работу платформа «Мошеловка» для выявления и борьбы с мошенниками. С помощью сервиса пострадавшие могут сообщить о случившемся, получить информацию о преступных схемах и рекомендации. Полученные данные будут обрабатываться и передаваться в Центробанк и полицию.