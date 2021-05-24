Рыбак полчаса боролся с гигантской рыбой и накормил уловом всю округу

Житель Новой Зеландии полчаса вытаскивал из воды гигантскую рыбу и накормил уловом всю округу. Об этом сообщает Daily Star.

Аарон Стэнден (Aaron Standen) отправился порыбачить в заливе Хикс в четверг, 20 мая. Вскоре ему на крючок попался гигантский морской окунь. Рыбаку понадобилось около 30 минут, чтобы побороть свою добычу и затащить ее в лодку. Позже выяснилось, что вес окуня составил 82,2 килограмма.

Это самый большой окунь, которого удавалось поймать Стэндену, и третий по размерам представитель своего вида, выловленный в заливе Хикс за последние 15 лет.

После того как удачливый рыбак доставил свою добычу на берег и официально зафиксировал крупный улов, он раздал мясо соседям и друзьям, живущим неподалеку.

Стэнден рассказал, что это не самая крупная рыба, которую он ловил. В 2002 году ему удалось поймать атлантического голубого марлина весом 213 килограммов.

Ранее сообщалось, что школьная учительница из американского города Гринвилл, штат Южная Каролина, поймала короткоперую серую акулу рекордного размера. Ей удалось выловить акулу длиной 228 сантиметров и весом 78,6 килограмма, что на килограмм больше рекорда штата.