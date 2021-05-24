Игравший в ЦСКА бразилец описал Россию фразой «расизм был и есть до сих пор»

Бывший полузащитник московского ЦСКА Дэниэл Карвальо высказался о расизме в российском футболе. Слова бразильца приводит Globo Esporte.

Карвальо, игравший за красно-синих с 2004 по 2010 год, описал проблему фразой «расизм был и есть до сих пор». «Первым темнокожим игроком в истории ЦСКА был Чиди Одиа (нигерийский защитник, выступал за москвичей с 2004 по 2011 год — прим. «Ленты.ру»). Его освистывали даже собственные фанаты», — заметил Карвальо.

Бразилец подчеркнул, что к его соотечественнику Вагнеру Лаву (играл в составе армейцев с 2004-го по 2012-й и в 2013 году, в 2008-м стал лучшим бомбардиром чемпионата России — прим. «Ленты.ру») тоже отнеслись с подозрением. «Но он забил в первом же матче, а потом забивал еще и еще. Он стал символом борьбы с предрассудками», — добавил бывший хавбек.

Карвальо за все годы провел за ЦСКА 85 матчей и отличился девятью голами. В составе клуба он дважды становился чемпионом России, четыре раза выигрывал национальный Кубок, три раза — Суперкубок. В сезоне-2004/2005 Карвальо вместе с ЦСКА также стал обладателем Кубка УЕФА.