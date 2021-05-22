Прервана семилетняя гегемония «Барселоны» и «Реала» в чемпионате Испании

Мадридский «Атлетико» выиграл чемпионат Испании по футболу сезона-2020/2021 года. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Команда обыграла «Вальядолид» в матче заключительного тура Ла Лиги со счетом 2:1 и заняла первое место в турнирной таблице, набрав 86 очков. Мадридский «Реал» остался на втором месте, несмотря на победу над «Вильяррелом». В активе команды 84 очка. На третьем месте расположилась «Барселона» с 79 очками.

Таким образом, «Атлетико» прервал семилетнюю гегемонию «Барселоны» и «Реала» в чемпионате Испании. Последний раз «матрасники» выигрывали Ла Лигу в сезоне-2013/2014. Всего они выигрывали чемпионат страны 11 раз.

В следующем сезоне «Атлетико» вышло в групповой этап Лиги чемпионов. «Барселона», «Реал», и «Севилья» также примут участие в турнире.

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