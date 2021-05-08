Футболисту «Барселоны» сломали челюсть в матче с «Атлетико»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс получил перелом челюсти в матче 35-го тура чемпионата Испании против мадридского Атлетико. Об этом сообщается в Twitter каталонской команды.

По итогам медобследования испанцу также диагностировали ушиб лица. В клубе отметили, что сроки восстановления игрока пока не известны.

Бускетс получил травму в середине первого тайма. Хавбек в борьбе за мяч столкнулся с защитником мадридцев Стефаном Савичем. Черногорский футболист смог доиграть матч до конца, а испанец был заменен.

Игра прошла в субботу, 8 мая, и завершилась со счетом 0:0. «Атлетико» и «Барселона» остались на первом и втором местах соответственно, но «Реал» может стать лидером, если обыграет в 35-м туре «Севилью».