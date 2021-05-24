В России дембель наказал школьника за поведение по просьбе матери-учительницы

В Смоленске учительница русского языка, литературы и музыки школы №11 Елена Лебедева попросила своего сына-дембеля прийти на урок, чтобы тот наказал одного из школьников за плохое поведение. Об этом сообщает издание Readovka.

По данным издания, 20-летний сын педагога пришел на урок к седьмому классу 20 мая. Как пишет Readovka, класс считается неблагополучным из-за одного ученика, который якобы «держит в страхе» весь преподавательский состав. Мать одной из школьниц рассказала, что этот мальчик не обижает одноклассников, но может кинуть в учителя стул или встать на парту. При этом его никто не трогает, потому что его прикрывает отец.

Придя к семиклассникам, дембель сходу заявил, что будет «разбираться с хулиганом» и приказал другим детям не мешать ему. Мать одной из девочек рассказала, что сын учительницы хватал школьника за горло, заставлял отжиматься и угрожал «дать в дышло», а также предлагал «выйти поговорить».

В распоряжении Readovka оказалась аудиозапись происходящего на уроке. На ней слышно, как дембель заставляет ученика принять упор лежа и ругает за плохое поведение, а также хамит ему. Учительница в это время запрещает ему жаловаться и говорит не прикрываться отцом, который работает в УМВД.

Одна из школьниц попыталась обратиться к дембелю и сказала ему, что он ненормально себя ведет и пугает детей. В ответ на это тот заявил: «Вам страшно? А он как плохо себя ведет, это нормально?». Издание пишет, что во время происходящего у некоторых детей, в том числе у девочки с диагностированной эпилепсией, случилась истерика. Сына учительницы смогла выгнать из класса техничка, бабушка одной из учениц. При этом после уроков сын учительницы якобы следовал за наказанным учеником и выкрикивал угрозы.

21 мая родители семиклассников пришли к директору, на разговоре была и Лебедева. Она заявила, что не жалеет о случившем и повторила бы это еще раз. Как сообщили в Управлении образования и молодежной политики Смоленска, директор взял объяснительные записки с Лебедевой, своего заместителя, дежурного администратора и охранника школы. С учителями провели совещание на тему необходимости выполнения должностных инструкций и провели инструктаж на случай появления угрозы или диверсионно-террористических актов. Кроме того, Лебедева уволена по собственному желанию.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по части 1 статьи 293 УК («Халатность») на должностных лиц школы и по статье 116 УК («Побои») в отношении сына учительницы.