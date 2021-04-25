Российского учителя заподозрили в домогательствах и спаивании учеников

Учителя московской школы № 760 имени Маресьева заподозрили в домогательствах и спаивании учеников, после соответствующих обвинений его отстранили от работы. Об этом сообщил РИА Новости директор школы Артем Васильев.

Один из десятиклассников написал на своей странице в социальной сети, что учитель спаивает учеников у себя дома или на даче, после чего сексуально домогается. В дополнение он прикрепил видео, на котором мужчина чокается с подростком и дает ему выпить из своего бокала.

«Администрацией школы было проанализировано видео, размещенное в соцсетях, и принято решение об отстранении от работы учителя до получения результатов расследования. Вся имеющаяся информация подготовлена и была передана в правоохранительные органы», — рассказал Васильев.

По его словам, ученик и его дед, являющийся опекуном, не обращались в школу по поводу ситуации, о которой был размещен пост на странице школьника в социальной сети. Ситуацию будет проверять полиция и прокуратура, заверил директор.

Однако дед школьника в беседе с «LIFE» рассказал, что уже обращался в школу, однако руководство встало на сторону учителя. По его словам, заявление на педагога подали родители еще одного ученика. «Я сообщил в отдел соцзащиты населения, после чего на следующий день к нам домой пришла группа из сотрудников опеки и полиции. Допрашивали меня и внука. <...> Также мы встречались с директором школы, который при личной беседе сказал, что есть заявление в прокуратуру от родителей ещё одного ученика», — рассказал собеседник.

Источник в правоохранительных органах сообщил изданию, что подростки собирались на даче у педагога, но без алкоголя. Кроме опубликовавшего пост ученика, никто факт домогательств и употребления алкоголя не подтвердил. По их словам, школьник имеет долги по учебе, а видео на его странице — фейковое.

Ранее в апреле заслуженному учителю России и историку Тамаре Эйдельман предъявили обвинения в организации несогласованного митинга после ее постов в соцсетях. Она выложила фотографию повестки, в которой написано, что на нее составлен протокол об административных правонарушениях по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ («Организация либо проведение публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о проведении»). 26 апреля ее обязали явиться в отдел МВД по московскому району Дорогомилово.