Россиянин возмутился прививкой сыну и пришел к директору с пистолетом

Отец ребенка пришел в российскую школу с пистолетом после того, как его сыну без разрешения родителей сделали прививку, сообщает Telegram-канал «112». В каком именно городе это произошло, не уточняется.

По данным канала, после вакцинации, уже дома у мальчика поднялась температура. Это возмутило его выпившего отца, и он пошел выяснять отношения с директором. Мужчина пришел к школьному руководству и несколько минут кричал в кабинете секретаря. «Разговора не получилось, поэтому он резко развернулся, направил пистолет на учителя ОБЖ, который в это время стоял у двери, и начал угрожать», — говорится в публикации.

В итоге полицейские задержали россиянина. Против него могут возбудить уголовное дело.

10 апреля девятиклассник из Петербурга принес в школу пневматический пистолет и начал стрелять по детям в раздевалке. Когда учитель отобрал у него оружие, мальчик убежал.