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Российский школьник принес пистолет в школу и открыл огонь в раздевалке

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Фото: Пресс-служба ГК «Калашников»

Девятиклассник из Санкт-Петербурга пронес в школу пневматический пистолет и открыл огонь в раздевалке, пишет «Фонтанка».

По данным издания, инцидент произошел в субботу, 10 апреля. Подросток несколько раз выстрелил в сторону других учеников. Учитель отобрал у него оружие, после чего мальчик убежал. О произошедшем полицейским сообщила одна из преподавательниц.

В результате происшествия никто не пострадал. Позже школьник с матерью пришли в отдел полиции на допрос и после были отпущены. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В конце ноября в Нальчике учитель устроил стрельбу из пневматического пистолета, когда обидевшийся на замечание девятиклассник решил напасть на него с двумя товарищами.

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