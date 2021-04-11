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Российские подростки расстреляли приятеля из пистолета и подожгли

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Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Группа подростков в городе Волхов Ленинградской области устроила разборку в состоянии алкогольного опьянения, в результате одного их них расстреляли из пневматического пистолета, облили стеклоочистителем и подожгли. Об этом пишет 78.ru со ссылкой на источник в МВД.

По данным издания, инцидент произошел в пятницу вечером, 9 апреля. Трое молодых людей распивали спиртное в квартире, в какой-то момент они переместились в заброшенный ангар, между ними произошла ссора. Тогда двое юношей 17 и 18 лет стали по очереди обстреливать товарища, облили горючей жидкостью, подожгли и отпинали ногами горящего приятеля, после чего убежали.

Пострадавший 17-летний россиянин самостоятельно обратился в больницу. Медики осмотрели его и отпустили домой. О его состоянии не уточняется.

Полицейские задержали предполагаемых нападавших, составили на них административные протоколы, изъяли пистолет и аэрозольный баллончик.

Ранее ученик школы в Петербурге пришел на учебу с пневматическим пистолетом и устроил стрельбу по другим ученикам в раздевалке. Никто не пострадал, решается вопрос о возбуждении дела.

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