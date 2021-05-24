Мишустин поручил заняться размером платы за услуги ЖКХ

Премьер-министр Михаил Мишустин во время выступления в Госдуме поручил профильным ведомствам заняться размером платы за жилищно-коммунальные услуги. Допустимая доля расходов будет зависеть от региона. Об этом сообщается на сайте кабмина.

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Мишустин выступил в нижней палате с ежегодным отчетом о результатах деятельности правительства. По его итогам было дано поручение о величине квартплаты, которое будут выполнять Минэкономразвития, Минтруд, Минстрой и Минфин.

До 1 июля ведомства должны установить стандарт допустимой доли расходов граждан на оплату услуг ЖКХ в «совокупном доходе семьи с учетом экономических и социальных особенностей субъектов». Они также определят источники финансирования и предоставят предложения для решения вопроса.

В апреле 2021 года Минэкономразвития обозначило предел роста тарифов на услуги в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения. В среднем по стране показатель не будет превышать четырех процентов. Рост тарифов в газоснабжении достигнет не более трех процентов в год.