В Казани эвакуировали четыре школы после сообщений о минировании

Четыре школы эвакуировали в Казани после получения сообщений о минировании. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает ТАСС.

Уточняется, что речь идет об общеобразовательных учреждениях 8, 67, 71 и 161. «На место выехали кинологи», — отметил собеседник агентства, комментируя ситуацию.

Согласно имеющимся у него данным, решение об эвакуации учащихся и сотрудников было принято после того, как на электронную почту учреждений поступили сообщения, в которых говорилось о минировании зданий.

Неделю назад,15 мая, сообщалось, что в Казани после получения аналогичных сообщений эвакуировали 15 школ.

А в начале месяца на местную гимназию №175, расположенную на улице Файзи, было совершено нападение. Атаку устроил 19-летний выпускник школы, бывший студент Ильназ Галявиев. Он начал готовить нападение на учебное заведение с февраля, для чего приобрел в Йошкар-Оле огнестрельное оружие. На допросе бывший студент называл себя богом, соответствующая надпись была и на его маске в момент атаки.