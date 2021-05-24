Первая страна в ЕС достигла коллективного иммунитета к коронавирусу

Мальта стала первой страной в Европейском союзе (ЕС), которая достигла коллективного иммунитета к коронавирусу. Об этом сообщил министр здравоохранения страны Крис Ферне, его слова приводит Reuters.

По словам чиновника, 70 процентов населения средиземноморского государства получили минимум одну дозу вакцины от коронавируса, а 42 процента — обе дозы. «Одна доза вакцины вводится каждые пять секунд», — рассказал Ферне. Министр также пообещал, что если заболеваемость COVID-19 в стране останется на низком уровне, то с 1 июля привитым гражданам будет разрешено не носить маски на улице.

За минувшие сутки на Мальте было зафиксировано всего два случая заболевания COVID-19. С 24 мая в стране были сняты ограничения на работу спортивных залов и бассейнов, а ресторанам разрешили оставаться открытыми до полуночи.

Ранее эксперты, опрошенные газетой The New York Times, усомнились, что США смогут достичь коллективного иммунитета к COVID-19, объясняя это большим числом вариантов инфекции и высокой долей нежелающих вакцинироваться. Издание отмечает, что, вероятно, COVID-19 никогда не исчезнет, а станет сезонным заболеванием, вспышки которого будут происходить в отдельных регионах США.