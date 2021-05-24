В центре Тбилиси началась массовая акция протеста в связи с решением правительства о строительстве турецкой компанией ENKA гидроэлектростанции (ГЭС) «Намахвани» на реке Риони в Имеретии. Об этом сообщает «Sputnik Грузия».

Участники акции выдвинули ультиматум и потребовали аннулировать контракт между грузинским правительством и турецкой компанией, отставки министра экономики Грузии Натии Турнавы и введения временного моратория на проекты в энергосекторе.

Протестующие перекрыли центр Тбилиси. Они заявляют о том, что не покинут улицы столицы пока их требования не будут выполнены. По словам митингующих, акция протеста согласована с властями города.

«Намахвани» — ГЭС каскадного типа, ее строительство неоднократно откладывалось с 2009 года из-за протестов местного населения. Экологи беспокоятся, что ее создание угрожает природе и может повредить производству уникального местного вина. Возведение станции, проектная мощность которой составляет 460 МВт, началось летом 2020 года. Объем инвестиций составляет 800 миллионов долларов.

В феврале сразу в нескольких городах Грузии прошли акции протеста против строительства ГЭС в районе курортного поселка Бахмаро. Возводить станцию «Бахви-1» должна американская компания Cerberus Frontier, с которой министерство экономики подписало контракт на 15 миллионов долларов. ГЭС должна стать самой высокой в стране, она будет возводиться на высоте 500 метров над уровнем моря.