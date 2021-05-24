ФСБ завела пять уголовных дел на сотрудников крымских санаториев

Сотрудники ФСБ возбудили пять уголовных дел в отношении работников нескольких санаториев Крыма по подозрению в помощи иностранцам в нелегальном въезде в Россию. Об этом в понедельник, 24 мая, сообщает «Интерфакс».

Как считает следствие, подозреваемые изготавливали фиктивные приглашения для мигрантов на прохождение лечения в организации — такие документы создают возможность для беспрепятственного въезда иностранцев в Россию во время пандемии коронавируса.

Возбуждены дела по части 2 статьи 322.1 («Организация незаконной миграции с использованием служебного положения») УК РФ. По данной статье организаторы незаконного ввоза могут получить до семи лет лишения свободы.

В данной схеме участвовали посредники, которые направляли в санатории контакты и другие данные иностранных граждан. Им вменяется часть 5 статьи 33, часть 2 статьи 322.1 («Пособничество в организации незаконной миграции») УК РФ.