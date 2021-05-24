Женщина решила помочь другу и разбогатела на 18 миллионов рублей

Жительница американского города Калпепер, штат Вирджиния, решила помочь другу и сорвала джекпот. Об этом сообщает издание UPI.

Моника Криваро (Monica Crivaro) ждала друга, которого нужно было подвезти на автомобиле. Чтобы скоротать время, она решила зайти в магазин.

Американка купила билет моментальной лотереи и выиграла главный приз в 250 тысяч долларов (18,4 миллиона рублей).

«Я не могла поверить, что это правда происходит», — призналась Криваро. Женщина отметила, что пока не решила, что будет делать с выигрышем.

Ранее сообщалось, что жительница американского города Андерсон, штат Южная Каролина, заехала на заправку и сорвала джекпот. Она купила билет моментальной лотереи в ожидании заправки автомобиля.