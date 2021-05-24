Лукашенко предложат перенести очередные выборы на год

Национальное собрание Белоруссии предложит президенту Александру Лукашенко перенести проведение очередных выборов в местные законодательные органы с 2022 на 2023 год. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу парламента.

Предполагается, что обращение на имя главы государства подпишут представители обеих палат парламента. Они предложат Лукашенко продлить полномочия местных депутатов на один год, чтобы новое голосование, запланированное на грядущий январь, совпало по срокам с выборами в Национально собрание.

Ранее Лукашенко подписал закон о запрете освещения в СМИ в реальном времени несогласованных акций протеста. Документом предусматривается, что в целях предупреждения ситуаций, «создающих угрозу национальной безопасности», власти могут принять меры по ограничению работы сетей электросвязи.

Отказавшихся выполнять распоряжения властей операторов будут привлекать к ответственности и отзывать разрешения на работу. Аналогичные меры будут приниматься в отношении нарушивших запрет журналистов.