На суперкомпьютере воспроизвели катастрофические взрывы нейтронных звезд

Ученые Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук воспроизвели рентгеновскую вспышку на нейтронной звезде с помощью самого быстрого в США суперкомпьютера Summit IBM AC922 Ок-Риджской национальной лаборатории. Подобные катастрофические взрывы возникают, когда гравитационное поле нейтронной звезды притягивает большое количество вещества от обычной звезды, располагающейся поблизости. Результаты исследования, опубликованного в журнале The Astrophysical Journal, доступны в пресс-релизе на Phys.org.

При создании модели астрофизики варьировали различные характеристики нейтронной звезды, включая температуру поверхности и скорость вращения объекта, чтобы проследить за тем, как эти свойства влияют на рентгеновскую вспышку. Сама вспышка была представлена в двухмерном виде, и ученые могли наблюдать за ее распространением по поверхности нейтронной звезды.

При низких скоростях вращения вспышки происходят редко, однако при более высоких термоядерное горение усиливается и остается стабильным за счет силы Кориолиса. Высокая температура коры нейтронной звезды ускоряет распространение пламени в атмосфере. Если температура слишком высокая, то горит вся атмосфера.

В целом моделирование дает возможность определить точный радиус нейтронной звезды по характеристикам, влияющим на вспышку. По словам авторов работы, знание о радиусе имеет решающее значение для изучения физики недр этих объектов, где присутствуют экзотические формы материи.