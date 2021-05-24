Застреливший бывшую жену в торговом центре россиянин получил 14 лет

В Тульской области суд приговорил к 14 годам лишения свободы местного жителя, который застрелил бывшую жену в торговом центре. Об этом «Интерфаксу» сообщила старший помощник областного прокурора Ирина Бацейкина.

По ее словам, осужденный будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Суд установил, что утром 15 февраля во время телефонного разговора бывшие супруги поругались. Мужчина с обрезом гладкоствольного ружья приехал в Новомосковск и направился в торговый центр. Он нашел жену в косметическом салоне и выстрелил в нее. Она скончалась на месте от полученного ранения. Погибшей было 40 лет, она работала директором агентства недвижимости.

Мужчина скрылся с места преступления. Его сумели найти через несколько часов в поселке Грицовский и задержать.

После развода женщина воспитывала двоих детей, младшему из которых четыре года.

Осужденный мужчина уже был несколько раз судим.