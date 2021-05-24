Песков призвал к трезвой оценке ситуации с рейсом Ryanair

Кремль выступает за трезвую оценку ситуации с рейсом авиакомпании Ryanair и против «гонки с осуждением или поддержкой кого-либо», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует РИА Новости в понедельник, 24 мая.

Песков отметил, что ситуацию должны комментировать представители авиавластей. «Международные авиационные власти здесь должны давать какую-то оценку с точки зрения соответствия или несоответствия международным нормам», — подчеркнул он.

Пресс-секретарь добавил, что не располагает информацией о россиянке с рейса Ryanair, которую, как пишут в ряде СМИ, задержали в Минске.

23 мая самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, совершил экстренную посадку в Минске после сообщений о минировании, поступивших из аэропорта Минска. Для сопровождения самолета был поднят истребитель МиГ-29 ВВС Белоруссии. Сразу после приземления белорусские силовики задержали находившегося на борту создателя и главреда Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Данные о взрывных устройствах на борту лайнера не подтвердились.

В Еврокомиссии назвали инцидент с посадкой самолета неприемлемым. Глава международной дипломатии ЕС Жозеп Боррель потребовал международного расследования.

Минские власти считают его виновным в создании экстремистского формирования и призывах к массовым беспорядкам после президентских выборов в августе 2020 года.