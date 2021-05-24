Раскрыты данные о состоянии пострадавших под Таганрогом рабочих водоканала

Четверо рабочих, пострадавших в результате ЧП на очистных сооружениях под Таганрогом, продолжают оставаться в реанимации. Об этом сообщили в городской администрации, передает ТАСС.

Одна из пациенток по-прежнему находится в тяжелом состоянии, врачи продолжают бороться за ее жизнь.

Авария на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка произошла в пятницу, 21 мая. По информации губернатора Ростовской области Василия Голубева, причиной гибели рабочих оказался выброс метана. На месте погибли 10 человек, еще один позднее умер в больнице.

Следственный комитет возбудил дело по части 2 статьи 217 УК («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Основной причиной трагедии назвали несоблюдение техники безопасности.