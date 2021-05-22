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Число погибших рабочих на очистных сооружениях в Таганроге возросло

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Фото: МЧС России / РИА Новости

Число погибших рабочих на очистных сооружениях под Таганрогом возросло до 11 — еще один пострадавший скончался в больнице. Об этом рассказал мэр города Андрей Лисицкий, сообщает ТАСС.

Авария на очистных сооружениях в поселке Дмитриадовка под Таганрогом произошла в пятницу, 21 мая. Как сообщал губернатор Ростовской области Василий Голубев, причиной гибели рабочих стал выброс метана.

Следственный комитет возбудил дело по части 2 статьи 217 УК («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»).

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