Водитель съехал в кишащее крокодилами болото и спасся на крыше внедорожника

Cпасатели в австралийском регионе Северная территория вызволили водителя, который съехал с дороги в кишащее гребнистыми крокодилами болото и прятался от рептилий на крыше своего внедорожника. Об этом сообщает издание The Armidale Express.

В среду, 19 мая, водитель в 65 километрах к югу от города Дарвин потерял управление, когда пытался объехать кенгуру. Он вылетел с дороги и съехал в кишащее крокодилами болото. Чтобы спастись от рептилий, мужчина забрался на крышу внедорожника.

Полицейские обнаружили его около часа дня. Спасатели установили лестницу, чтобы мужчина мог выбраться по ней на сушу. В процессе спасения австралийца охраняли полицейские.

Пострадавшего доставили в больницу, где ему провели медицинское обследование.

Ранее сообщалось, что двое жителей австралийского города Дарвин, Северная территория, провели ночь на крыше сломавшегося автомобиля посреди кишащей крокодилами реки. Полиция и спасатели сначала не могли направить лодку для спасения пострадавших, так как для этого в реке было слишком мелко.