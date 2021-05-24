Вмешавшийся в драку боец MMA умер

Новозеландский боец смешанного стиля (MMA) Фау Вэйк умер в больнице от травм, полученных в драке. Об этом сообщила команда спортсмена в Instagram.

Вэйк тренировался в City Kickboxing вместе с Исраэлом Адесаньей, известным по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Именитый боец уже выразил соболезнования в связи со смертью Вэйка.

О том, что Вэйк попал в больницу с серьезными травмами, стало известно 16 мая. Отмечалось, что спортсмен вмешался в драку. Четверо мужчин были задержаны в связи с происшествием.

Вэйк только начал профессиональную карьеру. На его счету один официальный поединок. Новозеландец завершил его досрочно, нокаутировав оппонента на 37-й секунде.

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