Бывший боец Bellator умер в возрасте 34 лет

Американский боец смешанного стиля (MMA) Серджио Да Силва умер в возрасте 34 лет. Об этом сообщает портал Sherdog.

Да Силва скончался в пятницу. Информацию подтвердил друг спортсмена Джаред Гордон, известный по выступлениям в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Менеджмент Да Силвы сообщил Sherdog, что было принято решение не разглашать причину смерти американца.

Да Силва известен по выступлениям в Bellator и Cage Fury Fighting Championships. На счету бойца семь побед и девять поражений. В августе 2017-го спортсмена признали виновным в ограблении. Однако, Да Силве удалось избежать тюрьмы. Боец опротестовал обвинительный приговор в суде.

13 июля стало известно о смерти британского бойца MMA Жаро Шеперда. О причинах кончины 30-летнего спортсмена также не сообщалось.