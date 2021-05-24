Три человека пострадали в результате стрельбы у торгового центра в Волгограде

В Волгограде три человека пострадали в результате стрельбы у торгового центра «Европа», устроенной 25-летним мужчиной. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Конфликт, приведший к стрельбе, начался в баре, а затем продолжился у ТЦ. Задержан житель Краснооктябрьского района 1996 года рождения, сообщили в пресс-службе управления МВД по Волгоградской области.

Подозреваемый работает инструктором в фитнес-клубе. Он сознался в преступлении. Мужчина использовал травматический пистолет.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Королеве водитель Range Rover открыл стрельбу из автомобиля и ранил двоих пешеходов. Уточнялось, что он не хотел уступать дорогу.