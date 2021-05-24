В России оценили украинскую инициативу о голосовании на «Евровидении»

Музыкальный критик Илья Легостаев оценил инициативу члена профессионального жюри «Евровидения» от Украины Игоря Кондратюка изменить правила международного песенного конкурса из-за России. Об этом он рассказал в интервью для RT.

Легостаев подчеркнул, что музыка должна оставаться вне политики, однако актуальная повестка все равно влияет на творчество. «Обстановка в последнее время довольно напряженная в международных отношениях, от этого никуда не деться», — заявил критик.

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Он отметил, что организаторам «Евровидения» необходимо оставить возможность решать, как распоряжаться правилами мероприятия. «И понять, что будет идеально для того, чтобы люди смотрели этот конкурс, участвовали в нем, получали от него удовольствие и по возможности пытались абстрагироваться от "горячих новостей", когда они слушают музыку и смотрят музыкальные фестивали», — добавил Легостаев. Он подчеркнул, что пока не было случая, чтобы какая-либо страна лишалась права оценивать конкурентов на песенном конкурсе.

Ранее член профессионального жюри «Евровидения-2021» от Украины Игорь Кондратюк потребовал изменить правила песенного конкурса из-за России. По его словам, организаторам мероприятия следует применить опыт УЕФА и лишить Украину права оценивать выступление российских артистов, а Россию — возможности ставить оценку украинским музыкантам.