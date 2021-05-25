Суд вынес решение по делу о рассылке дипломатам писем с ядом от пенсионеров МВД

Второй западный окружной военный суд вынес решение по делу двух бывших сотрудников УМВД России по Краснодарскому краю Максима Котоманова и Дмитрия Красильникова, которые в 2018 году пытались разослать письма с отравляющим веществом 13 иностранным посольствам. Об этом во вторник, 25 мая, сообщает ТАСС.

Мужчин приговорили к 17 и 14 годам колонии строгого режима соответственно.

Котоманов занимался изготовлением писем с токсином, а Красильников доставлял их в Москву и раскладывал в почтовые ящики, получая за это денежное вознаграждение. Уточняется, что сообщники познакомились после отставки из органов — они занимались охранной деятельностью.

По данным следствия, злоумышленники рассылали письма с ядом от имени депутата Госдумы Сергея Железняка, используя для этого подделки бланков парламентария. Их жертвами могли стать до 200 членов Европарламента.

Недавно также стало известно о новом письме фигурантов посольству Южной Кореи в Москве. Отравленный документ забрали помощники депутата и доставили в полицию. Письмо стало 138-м после выявленных ранее подделок.

В феврале 2018 года ряд посольств зарубежных стран, в том числе Венгрии, Румынии, Болгарии, Нидерландов, Польши, США, Италии, Канады, Чехии, Франции, Саудовской Аравии, сообщили о получении по почте странных конвертов, внутри которых был найден порошок белого цвета.

Пенсионеров МВД Максима Котоманова и Дмитрия Красильникова задержали 17 июля 2019 года в Краснодаре.