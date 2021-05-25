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Арктике предрекли судьбу Крыма

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Фото: Павел Львов / РИА Новости

Немецкий журналист призвал США и НАТО разработать стратегию для противостояния России в Арктике. Соответствующая статья была опубликована в Die Welt.

Автор материала Клеменс Вергин считает, что Россия, став председателем Арктического совета, собирается усилить свое влияние в регионе, богатом природными ресурсами. Вергин подтверждает это наращиванием военного присутствия России в Арктике за счет постройки и реконструкции за последние годы 19 взлетно-посадочных полос и появлением в марте этого года трех российских атомных подводных лодок на поверхности одновременно.

Журналист считает, что администрация президента США Джо Байдена пока не знает, как помешать России в Арктике, и рекомендует разработать стратегию по сдерживанию России. В противном случае Вергин предрекает северному региону судьбу Крыма.

Ранее в The New York Times высказали мнение, что Россия «обошла» США в освоении Арктики, так как не стала отмахиваться от происходящих в регионе климатических изменений и учла их при усилении своих оборонительных позиций, в отличие от Соединенных Штатов.

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