Россиян предупредили о мощных магнитных бурях

Россиян 27-29 мая ждут мощные магнитные бури, предупредил ведущий сотрудник Института физики Земли имени О.Ю. Шмидта (ИФЗ РАН) МГУ имени М.В. Ломоносова, кандидат геолого-минералогических наук Александр Жигалин в беседе с URA.RU.

По его словам, 21, 22 и 25 мая на Солнце были серьезные возмущения вспышки. «Пока с магнитосферой все в порядке, но вот после 22-го числа надо прибавить пять-семь дней», — отметил ученый.

Специалист также пояснил, что есть два вида электромагнитных излучений: когда они за восемь минут доходят до Земли и когда к ним присоединяются и корпускулярные частицы. В связи с этим некоторые россияне, находящиеся в группе риска, могут почувствовать недомогание.

Как пояснил ученый, люди делятся на две категории: подверженные метео- и изменениям магнитных бурь, магнитного поля и неподверженные. Последняя группа — это люди с 25 лет и до 55—60 лет. «А группы риска — это люди до 25 лет и после 60 лет. К ним уже необходимо особое внимание», — отметил он, добавив, что готовиться к магнитным бурям не нужно, достаточно просто следить за своим здоровьем, чаще гулять, отдыхать и правильно питаться.

Ранее космические приборы зафиксировали резкий всплеск солнечной активности, которая стала крупнейшей за последние годы. За 22-23 мая на Солнце произошли 17 вспышек, которые сопровождались выбросами вещества в межпланетное пространство, в том числе в направлении Земли.