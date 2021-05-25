В России пятеро детей ушли из семьи в детдом

В городе Бикин Хабаровского края пятеро детей сами ушли от родной тети в детдом. Об этом пишет Telegram-канал Amur Mash.

По информации канала, в семье десять детей — девять девочек и один мальчик. В начале года их мать умерла от рака, а отец попал в СИЗО. Восьмерых несовершеннолетних взяла под опеку их тетя Екатерина, у которой с мужем пятеро своих детей. При этом оставшиеся двое детей остались жить самостоятельно.

Как пишет Amur Mash, весной две средние девочки начали получать пенсию по потере кормильца. Все деньги у них уходили на то, чтобы прокормить семью. В итоге они собрали сестер и ушли в детдом.

Канал отмечает, что тетя пыталась помириться с племянниками, но ее в детдом не пустили из-за карантина, введенного из-за распространения коронавируса. Женщина считает, что дети поступили так, чтобы старшая сестра смогла стать их опекуном. По ее словам, дети были сыты, занимались спортом и имели собственные смартфоны.

Ранее сообщалось, что в Московской области нашли девочку 3-4 лет в истощенном состоянии, отзывающуюся на «кис-кис». У ребенка не было одежды, средств гигиены и кровати.