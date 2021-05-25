Беглого итальянского «кокаинового короля» арестовали в Бразилии

Беглого итальянского мафиози Рокко Морабито (Rocco Morabito), известного как «кокаиновый король», арестовали в Бразилии. Об этом сообщает латиноамериканская газета la Diaria Justicia.

Преступник был задержан в городе Жуан-Песоа в ходе совместной операции итальянских и бразильских служб безопасности. С ним также арестовали Винченцо Паскуино, который входит в десятку самых разыскиваемых лиц Министерства внутренних дел Италии.

Отмечается, что задержание произошло в рамках расследования деятельности криминальной группировки «Ндрангета», которая занимается незаконной торговлей наркотиками между Европой и Латинской Америкой. В операции приняли участие более 20 сотрудников итальянской разведки, а также агенты ФБР и Управления по борьбе с наркотиками США.

23 июня 2019 года Морабито сбежал из центральной тюрьмы Уругвая, где он ожидал экстрадиции на родину из-за обвинений в фальсификации документов. Побег был организован с помощью нескольких сообщников злоумышленника, которых впоследствии задержала полиция.

23 мая в муниципалитете Атисапан-де-Сарагоса в Мексике арестовали 72-летнего мужчину, который признался по меньшей мере в 30 убийствах, совершенных за последние 20 лет. При обыске в доме мексиканца полиция нашла многочисленные человеческие останки. По данным правоохранителей, мужчина частично съедал мясо своих жертв.