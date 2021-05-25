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ЦДМ возобновил работу после закрытия из-за нарушений санитарных норм

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Фото: Дмитрий Лебедев / «Коммерсантъ»

Центральный детский магазин (ЦДМ) на Лубянке в Москве возобновил работу после закрытия из-за нарушений санитарных норм. Об этом сообщает РИА Новости.

По информации агентства, теперь в ЦДМ контролируют соблюдение масочно-перчаточного режима. Наличие средств индивидуальной защиты проверяет охрана на входе.

ЦДМ закрыли на семь дней после того, как в магазине проходила автограф-сессия с актерами фильма «Майор Гром: Чумной Доктор». Роспотребнадзор выявил в магазине недостаточный контроль за соблюдением масочно-перчаточного режима, недостаток дезинфицирующих средств и отсутствие оборудования для обеззараживания воздуха.

Позднее в ЦДМ заверили, что устранили нарушения, из-за которых произошло закрытие.

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