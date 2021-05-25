Россиянин устроил гонку с гаишниками и разбился в прямом эфире

В городе Сухой Лог Свердловской области местный житель сел за руль пьяным, устроил гонку с гаишниками и разбился, ведя в этот момент прямой эфир в соцсети, сообщает E1.RU.

Водителем, по информации издания, был 36-летний звукорежиссер местного Дворца культуры Александр Глазырин. В ночь на 23 мая он разъезжал по городу на своей Lada Priora, при этом распивая алкоголь. О неадекватном водителе местные жители сообщили в полицию.

В один момент Глазырин сам подъехал к автомобилю ДПС и сказал инспекторам: «Погоняем?» После этого поехал дальше, но врезался в дерево, отчего машина загорелась. В этот момент мужчина вел прямую трансляцию своей «гонки» в соцсети, которая оборвалась после ДТП.

Инспекторы вытащили звукорежиссера из автомобиля, но он получил тяжелые травмы при столкновении и вскоре скончался. В ГИБДД по Свердловской области изданию уточнили, что ранее Глазырин трижды был оштрафован за нарушение ПДД.