Мужчина отращивал волосы 37 лет и показал результат

Мужчина отращивал волосы всю жизнь и показал результат на камеру. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Индийский актер Санни Осан (Sunny Osahn) активно ведет страницу в соцсети. В одном из последних роликов 37-летний мужчина рассказал, что относится к этноконфессиональной группе сикхов, которые придерживаются важного для них правила — никогда не стричься. Осан заснял себя с распущенными волосами, после чего собрал их в тугой хвост, сделал пучок и скрыл его под тканевым тюрбаном.

«Некоторые люди думают, что если никогда не стричь волосы, то они отрастут до самых пят. С того момента, как я появился на этой планете, ножницы не касались моих волос, и пряди отросли лишь до уровня моей поясницы», — признался Осан. Он также подчеркнул, что у каждого человека волосы отрастают до определенной длины, и этот предел индивидуален.

Публикация стала вирусной и набрала больше 11 миллионов просмотров и 2,7 миллиона лайков. Пользователи сети принялись обсуждать тему роста волос в комментариях. «Длина волос зависит от генетики. У моей двоюродной сестры они отросли до колена. Твои волосы прекрасны, и мне нравится этот тюрбан», «Мои перестали расти на уровне нижней части грудной клетки», «Погоди, выходит, все мужчины скрывают под тюрбаном роскошные длинные волосы?», «Спасибо, что поделился!» — писали они.

В октябре прошлого года сообщалось о женщине, которая не стриглась 15 лет и показала результат. По ее словам, длинные волосы всегда ассоциировались у нее с красотой. Как только ее волосы выросли до плеч, она почувствовала себя более привлекательной. «Последний раз я ходила в парикмахерскую в 2005 году. Обычно я сама срезаю поврежденные кончики раз в месяц», — поделилась она.